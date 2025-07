São Paulo tem três mudanças, e Flu deixa Cano no banco; veja escalações

O São Paulo terá três novidade para encarar o Fluminense, hoje, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 17ª rodada do Brasileirão, em relação ao time que venceu o Juventude.

Hernán Crespo escalou o time com: Rafael; Arboleda, Alan Franco, Ferraresi; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Ferreirinha e Luciano.

O São Paulo seis desfalques para a partida: Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo), Lucas (segue cronograma específico por um estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ryan (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo), Oscar (fratura de três vertebras lombares) e Lucca (lesão muscular no adutor da coxa esquerda).

🎙️ SPFC Play#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/Phz2KHAF6f -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 27, 2025

Já o Fluminense, que tenta encerrar o jejum de vitórias, vai a campo com: Fábio; Manoel, Thiago Silva, Freytes, Guga; Bernal, Martinelli, Lima; Canobbio, J. Kennedy, Eve.

O Tricolor não conta com Otávio e Ignácio, ambos lesionados.