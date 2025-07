Santos volta para a zona do rebaixamento do Brasileirão após empate do Vasco

O Santos terminou a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento. O empate do Vasco com o Internacional, por 1 a 1, na noite deste domingo, no Beira-Rio, devolveu o clube paulista para o Z4.

O Peixe empatou em 2 a 2 com o Sport, na Ilha do Retiro, no último sábado. O resultado havia tirado o Alvinegro Praiano da zona da degola, mas o placar do Cruzmaltino em Porto Alegre empurrou os alvinegros para baixo novamente.

Agora, ambas as equipes tem 15 pontos, porém o Santos fica em desvantagem nos critérios de desempate e, por isso, aparece em 17º. O Vasco está em 16º e possui um jogo a menos. Veja a tabela completa AQUI.

O Peixe volta a campo na segunda-feira, dia 4 de agosto, contra o Juventude, no Morumbis, às 20 horas (de Brasília), pela 18ª rodada. O Cruzmaltino, por sua vez, entra em campo domingo, às 18h30, contra o Mirassol, fora de casa.

Pressão na Vila

O técnico Cleber Xavier, que se vê pressionado após o empate com o lanterna do torneio, não poderá contar com Tomás Rincón diante do Juventude. O venezuelano terá que cumprir suspensão após ser expulso contra o Sport.

O atacante Guilherme, com uma lesão corto-contusa no tornozelo direito, e o volante Willian Arão, com um edema muscular na região da panturrilha direita, também devem ficar de fora.

O elenco do Santos está de folga e se reapresenta no CT Rei Pelé na terça-feira.