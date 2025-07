Santa Cruz vence Treze pela última rodada da Série D; veja confrontos da próxima fase

Em duelo válido pela 14ª e última rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz venceu o Treze por 3 a 0, neste domingo. Renato, Eurico e William Alves marcaram os gols da partida. Além da chave do Tricolor, outros três grupos se encerraram hoje, definindo os confrontos do mata-mata.

Com o resultado, o Santa Cruz - já classificado antecipadamente à segunda fase no Grupo A3 - chegou aos 27 pontos e terminou em segundo lugar. Por sua vez, o já eliminado Treze, ficou na sétima posição, com 13.

Agora, o Santa Cruz encara o Sergipe no mata-mata. Como o Tricolor fez melhor campanha, o jogo de volta será realizado na Arena de Pernambuco. As datas do duelo ainda serão definidas.

Os gols

O Santa Cruz abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Nathan, Renato cabeceou firme e marcou. Na comemoração, o atacante recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso.

Mesmo com um jogador a menos, o Tricolor ampliou o marcador nove minutos depois. Em escanteio cobrado por Willian Junior, Eurico venceu a marcação e finalizou para fazer o segundo gol.

Com apenas um minuto da etapa complementar, o Santa Cruz fechou o placar. Willian Junior levantou a bola na área, Jorginho afastou mal, e William Alves aproveitou para marcar o terceiro. O restante da partida foi truncado, com o Tricolor administrando a vantagem no placar.

Confrontos da próxima fase da Série D

Os confrontos da segunda fase da Série D foram definidos a cada dois grupos: A1 contra A2, A3 contra A4 e assim por diante. O primeiro colocado de uma chave encara o quarto da outra, enquanto o segundo enfrenta o terceiro. Os duelos serão definidos em dois jogos e em caso de empate no agregado, a decisão vai para os pênaltis.

As datas ainda serão decididas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os times na direita decidirão os confrontos em casa.

Veja abaixo os duelos:

Maranhão x Tuna Luso;



Central-PE x Lagarto;



Manaus x Imperatriz;



América-RN x Juazeirense;



Águia de Marabá x Altos-PI;



Sergipe x Santa Cruz;



Sampaio Corrêa x Manauara-AM;



Ferroviário x ASA;



Maricá x Aparecidense;



Goiatuba x São José;



Luverdense x Rio Branco-ES;



Marcílio Dias x Internacional de Limeira;



Mixto-MT x Portuguesa;



Joinville x Cianorte;



Água Santa x Ceilândia.

Confira os outros resultados da Série D neste domingo:

Sousa 1 x 2 Santa Cruz-RN



Ferroviário 0 x 0 Central



América-RN 2 x 0 Horizonte



Sergipe 1 x 0 Jequié



União-TO 1 x 0 Lagarto



ASA 3 x 0 Juazeirense



Barcelona de Ilhéus 0 x 1 Penedense



Azuriz 0 x 0 São Luiz



Guarany de Bagé 2 x 1 Joinville



Barra-SC 0 x 1 Brasil de Pelotas



São José-RS 1 x 1 Marcílio Dias



Independência-AC 1 x 1 Manauara



Tuna Luso 2 x 0 Humaitá



GAS 1 x 1 Águia de Marabá



Manaus 1 x 0 Trem.