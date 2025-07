Saída de Mayke abre chance para garoto da base do Palmeiras: "Depende dele"

A saída de Mayke para o Santos pode abrir espaço para um garoto no Palmeiras. O lateral direito Gilberto será avaliado pela comissão técnica de Abel Ferreira. O treinador, aliás, falou sobre a Cria da Academia após a vitória de 1 a 0 sobre o Grêmio, neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Gosto muito dos jogadores da base do Palmeiras, mas não consigo ter todos. Vamos ver o Gilberto agora, se vai ficar conosco. Nem todos vão seguir o mesmo caminho, de subir direto para o time principal. Há jogadores que vamos emprestar, outros que podem ficar...", disse.

"Quando algum não tiver espaço e haver clubes que tenham interesse, vamos ajudar, assim como foi com o Jhon Jhon. Uns conseguimos potencializar aqui, outros tem que ser emprestados e outro vendemos. O Gilberto vai depender dele, como vai desempenhar", completou.

Gilberto tem 20 anos e defende o time sub-20 do Palmeiras. O lateral direito tem 1,65m de altura e chegou ao clube em 2017.

Neste ano, ele soma 30 partidas e um gol. Ao todo, são 111 aparições e oito bolas na rede. Além disso, coleciona os títulos do Campeonato Brasileiro Sub-20 (2024), Copa São Paulo de Futebol Júnior (2023), Campeonato Brasileiro Sub-17 (2022), Paulista Sub-20 (2023), Paulista Sub-17 (2022), Copa do Brasil Sub-17 (2022), Campeonatos Paulistas Sub-13 e Sub-15, Evergrande Cup Sub-15 (China), Jeju Cup Sub-15 (Coreia do Sul) e CEE Cup Sub-19.

Em abril, Gilberto renovou o seu contrato até dezembro de 2027.

No profissional, o lateral direito terá a concorrência de Giay e Marcos Rocha.

O Palmeiras volta as suas atenções agora para a Copa do Brasil. O clube encara o Corinthians na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela ida das oitavas de final.

O próximo desafio pela Série A será no domingo, contra o Vitória, fora de casa, pela 18ª rodada. A bola rola no Barradão, em Salvador, a partir das 20h30.