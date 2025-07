Roger Machado minimiza interferência da arbitragem em empate entre Internacional e Vasco

Neste domingo, Internacional e Vasco empataram em 1 a 1, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo disputado no Beira-Rio. Após a partida, o técnico Roger Machado avaliou o desempenho do Colorado e falou sobre a arbitragem, que foi criticada pelos vascaínos.

"Acho que foi confusa (a arbitragem). Mas ela não foi a responsável pelo resultado do jogo e, principalmente, pela nossa má atuação no primeiro tempo", disse Roger Machado em coletiva de imprensa após a partida.

Do lado do Vasco, o atacante argentino Pablo Vegetti disparou contra a arbitragem, afirmando que houve um "roubo" no Beira-Rio. Aos 41 minutos do segundo tempo, o goleiro Léo Jardim foi expulso por cera, e o Internacional chegou ao empate nos acréscimos.

Ao avaliar o desempenho do Internacional, Roger Machado disse que não gostou dos 30 primeiros minutos da partida, mas elogiou o restante do jogo.

"Talvez os 30 minutos (do começo do jogo) tenham sido os piores minutos deste ano inteiro. Eu confio na partida que esse time fez dos trinta minutos até os acréscimos do segundo tempo de hoje. Esse é o Internacional que teremos nas partidas decisivas", completou.

Com o resultado, o Internacional chegou aos 21 pontos e alcançou a 11ª posição do Campeonato Brasileiro. Agora, o Colorado volta suas atenções para a Copa do Brasil.

Roger Machado fala sobre elenco do Internacional

Pensando no confronto contra o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Roger Machado avaliou o elenco do Internacional.

"Não temos um elenco para suportar as três competições. Temos que fazer gestão jogo a jogo. Gostaria de ter decidido a partida de hoje para preservar os jogadores, mas não foi possível. Mas, ainda assim, acredito que chegaremos 100% para o duelo com o Fluminense", concluiu.