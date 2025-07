Robinho Jr teve apoio do pai para deixar de ser Juninho no Santos

Robinho Jr teve o apoio do pai para deixar de ser chamado de Juninho no Santos.

Ainda na base, Robinho Jr foi orientado a ser o Juninho numa tentativa de diminuir as comparações com o pai e evitar comentários sobre a prisão. Robinho está em Tremembé após a condenação por estupro na Itália.

Robinho Jr também utilizava uma camisa chamando Robinho de "melhor pai do mundo" para mostrar nas comemorações de gol. O conselho foi evitar esse tipo de homenagem.

Quando Robinho Jr passou a treinar com o elenco profissional, porém, veio a ideia de deixar de ser chamado de Juninho. O próprio Robinho, em uma das visitas quinzenais do filho em Tremembé, apoiou a decisão.

O Santos mudou o material de imprensa e passou a chamar o garoto de Robinho Jr nas suas comunicações oficiais. O clube, em contrapartida, evita qualquer menção ao ex-atacante Robinho.

Outra novidade foi a numeração. Robinho utilizaria a 23, camisa do pai quando começou no profissional, mas veio a ideia do presidente Marcelo Teixeira de utilizar a 7, número que marcou o "Rei das Pedaladas". Robinho Jr ficou muito feliz com a notícia e vestiu a 7 no amistoso contra a Desportiva Ferroviária.

Marcelo Teixeira é fã do número 7 e, além disso, sugeriu uma "agenda positiva" com Robinho Jr, que enche o torcedor de esperança. O conselho foi acatado pelo departamento de futebol.

Robinho Jr, agora, leva o nome e o número do pai. O habilidoso jogador de 17 anos teve uma sequência de três jogos, mas não entrou no empate com o Sport. Com apenas 51 kg, o atacante tem maturação tardia e será utilizado aos poucos.

Além da qualidade técnica com o pé esquerdo, Robinho Jr chama a atenção pela personalidade. Ele dribla no profissional como driblava na base e pareceu não sentir a pressão de trabalhar com o elenco principal. Essa "volúpia", inclusive, rendeu uma pequena bronca.

Robinho Jr participou de uma transmissão na Twitch com amigos e disse, entre outras coisas, que tem "obrigação familiar" de vencer o Corinthians para seguir o legado do pai. O Menino da Vila foi orientado a evitar esse tipo de exposição.

Da cadeia, Robinho participa da carreira do filho. O Santos precisou enviar um membro do departamento jurídico até Tremembé para receber o "ok" da renovação do contrato. O ex-jogador se disse muito feliz por esse início do filho e mandou o recado: "Eu também comecei com essa idade. Deixem ele jogar".