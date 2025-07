Rival do top 10 sugere luta contra Charles Do Bronx em novembro

Depois de perder a oportunidade de reconquistar o cinturão peso-leve (70 kg) ao ser nocauteado por Ilia Topuria no UFC 317, no último dia 28 de junho, Charles Oliveira - em entrevista exclusiva à Ag Fight - estipulou um prazo para voltar à ação ainda nesta temporada, antes do final do ano. E, aparentemente, um rival de divisão do top 10 estava atento à declaração de 'Do Bronx'.

Atual sexto colocado no ranking dos leves, Dan Hooker veio a público manifestar seu interesse de enfrentar Charles Do Bronx. Mais do que isso, o neozelandês já se adiantou e sugeriu que o confronto contra o ex-campeão aconteça em novembro, data que o próprio brasileiro havia determinado como ideal para sua volta ao octógono.

"Alguém acorde Charlie Olives e diga a ele que nós vamos lutar em novembro", desafiou Hooker, através do seu perfil no 'X' (veja abaixo ou clique aqui).

Momentos distintos

Charles Oliveira e Dan Hooker vivem momentos distintos nas suas respectivas carreiras. Enquanto o brasileiro perdeu sua segunda disputa de título seguida e pode ter dado adeus ao sonho de retomar a coroa da divisão dos leves, o neozelandês - embalado por três vitórias consecutivas - tenta se aproximar do seu primeiro 'title shot' no UFC.

Someone wake up Charlie Olives and tell him we fighting in November. ?

- Dan Hangman Hooker (@danthehangman) July 25, 2025



