Rincón questiona árbitro após expulsão e pede desculpas à torcida do Santos

Depois de ser expulso no empate de 2 a 2 do Santos com o Sport, no último sábado, Tomás Rincón se manifestou nas redes sociais. O volante questionou o critério do árbitro, mas pediu desculpas à torcida santista.

"Quero agradecer aos colegas pelo esforço de hoje, não dá para entender as vezes o critério dos árbitros que dá uma falta a meu favor e na mesma sequência considera uma falta para vermelho que é só por ter chegado atrasado na bola por falta sofrida antes, que ele mesmo confirmou e que só quem entende de dinâmicas de futebol sabe o que eu quero dizer", escreveu.

"Enfim, peço desculpas a todos nação santista. Vamos sair dessa situação todos juntos, com aquela demonstração de time dada no segundo tempo, não tenho dúvidas disso", completou.

O meia-atacante Neymar comentou na publicação. "Vamos pra cima, irmão! Estamos juntos", escreveu o camisa 10, que também se manifestou sobre o jogo na internet.

Rincón foi expulso nos minutos finais do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque do Sport, o volante acertou o tornozelo de Derick com a sola e recebeu cartão amarelo. Entretanto, ao analisar o VAR, o árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) voltou atrás e aplicou vermelho direto ao venezuelano.

Mesmo com um a menos, o Santos buscou o empate de 2 a 2 com o Leão. No momento, o Peixe está na 16ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos, um a mais que o Vasco, que abre a zona do rebaixamento.

Com Rincón suspenso, o Alvinegro Praiano volta a campo na segunda-feira, dia 4 de agosto, contra o Juventude, no Morumbis, às 20 horas (de Brasília), pela 18ª rodada.