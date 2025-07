Renato Paiva detecta melhora "coletiva e individual" no Fortaleza

O Fortaleza encerrou um jejum de 10 partidas sem vitória na temporada 2025. Diante do Red Bull Bragantino, a equipe apresentou um desempenho positivo para reencontrar o caminho dos triunfos. O técnico Renato Paiva gostou do que viu em campo neste sábado, mas sabe que ainda é necessário um esforço maior.

"Tivemos sinais de melhora coletiva e individual, é importante", explicou o treinador. "Nada melhor do que um resultado positivo", comemorou o comandante português.

A situação do Fortaleza segue gerando preocupação no Brasileirão. A equipe permanece na zona de rebaixamento, com 14 pontos, na 18ª posição. Portanto, não é permitido relaxar após a vitória sobre o Red Bull Bragantino.

"Peço para os jogadores seguirem elevando o nível. Observamos coisas interessantes no time em relação ao que vinha acontecendo", comentou.

Fortaleza: próximo compromisso

O Fortaleza não terá muito tempo de descanso no Brasileirão. Na terça-feira, volta a campo contra o Grêmio, em confronto marcado para a cidade de Porto Alegre.