Renato Gaúcho dispara contra calendário após nova derrota do Fluminense

O clima no Fluminense esquentou após a quarta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, desta vez por 3 a 1 diante do São Paulo, no Morumbis. Em meio à crise técnica e aos questionamentos sobre suas escolhas, o técnico Renato Gaúcho usou a coletiva pós-jogo para se defender e apontar o calendário apertado como principal vilão da queda de rendimento da equipe.

"Enquanto todo mundo teve férias, pré-temporada, recuperação, o Fluminense não teve um dia sequer de descanso", afirmou o treinador, visivelmente incomodado com as críticas. Ele reforçou que tem feito rodízio no elenco por necessidade e não por convicção, dizendo que precisa evitar o desgaste extremo dos atletas diante da sequência de partidas a cada três dias.

Mudanças no time

Renato iniciou a partida com sete alterações em relação ao jogo anterior, repetindo a estratégia de rotação do elenco. Ele voltou a apostar na formação com três zagueiros, mas admitiu que o sistema não funcionou. O time finalizou pouquíssimo e saiu perdendo no primeiro tempo, o que forçou uma mudança para o 4-3-3 na etapa final.

"Percebi que não estávamos agredindo o adversário, só sendo agredidos. Precisávamos abrir mais o time, buscar o resultado, e acabamos deixando espaços atrás", explicou.

Desgaste e falta de reposição

A ausência de um lateral-esquerdo de origem foi outro ponto mencionado. Renato revelou que cogitou utilizar um garoto da base, mas optou por não o expor num jogo de alto nível por conta da inexperiência. "Tem jogador que tem 17 anos. É um risco. E eu não posso queimar um menino devido à falta de peças no elenco", justificou.

Ele também rebateu as cobranças por melhores resultados, dizendo que parte da imprensa ignora as limitações físicas do elenco. "Se coloco o mesmo jogador em sequência, ele estoura. Se troco, reclamam. É fácil cobrar de fora. Mas ninguém vê quem está com risco de lesão ou desgastado", completou.

Próximos jogos e possíveis mudanças de foco

Com a derrota, o Fluminense segue com 20 pontos e começa a se preocupar com a zona de rebaixamento. O clube agora volta as atenções para a Copa do Brasil, onde enfrenta o Internacional na quarta-feira (30), pelas oitavas de final.

Sobre a possibilidade de priorizar alguma competição, Renato não descartou a ideia, mas disse que essa decisão será tomada em conjunto com a diretoria. "Todo mundo quer ganhar tudo. Mas quem muito quer, às vezes, não leva nada. Vamos avaliar."