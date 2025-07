Renato Gaúcho critica calendário e vê Fluminense 'cansado': 'Não teve um dia sequer de folga'

Quarto colocado no Mundial de Clubes, o Fluminense viu seu encanto chegar ao fim com apenas quatro jogos no Brasileirão. Derrotado diante de Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, neste domingo, o técnico Renato Gaúcho justificou a sequência de derrotas ao cansaço depois da competição nos Estados Unidos. E detonou o calendário nacional. "Não tivemos um dia sequer de folga."

Após o revés no MorumBis, neste domingo, o treinador evitou caça às bruxas dentro do elenco, previu o retorno das boas apresentações, mas admitiu que seu grupo precisa de uns dias de folga para resgatar a força que apresentou nos Estados Unidos.

"Eu sei que a gente precisa melhorar, continuar trabalhando. Há duas, três semanas estava tudo maravilhoso. São os mesmos jogadores, mesma comissão técnica, mesma diretoria... Tem de ter muita calma nessa hora aqui", pediu o técnico. "Não adianta achar que está tudo errado, pois não está. Que a gente tem de melhorar, sim, sem dúvida alguma. E a gente vai continuar trabalhando."

O Fluminense ainda sem tempo para colocar o fôlego em dia, recebe o Internacional na quarta-feira pelas oitavas da copa do Brasil e no sábado joga com o Grêmio, pelo Brasileirão, no Maracanã. Essa maratona vem tirando o sono e a paciência de Renato Gaúcho.

"Nunca esquecendo também que todo mundo teve férias, teve pré-temporada, recuperou seus jogadores, a maioria dos clubes, e o Fluminense não teve um dia de folga sequer. Teve um dia na volta (do Mundial). Então o desgaste é muito grande", justificou as quatro derrotas seguidas. "E a cada três dias tem de entrar em campo e dar resposta. Todo mundo quer ganhar, não só o Fluminense, o adversário também quer, mas esse é o calendário do futebol brasileiro."