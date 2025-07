Renato critica VAR em derrota do Fluminense para o São Paulo: "Não sei de onde tirou que foi gol"

Renato Gaúcho saiu na bronca com a arbitragem após a derrota de 3 a 1 do Fluminense para o São Paulo, neste domingo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Em coletiva de imprensa, o treinador criticou a atuação do VAR no segundo gol do Tricolor Paulista, marcado por Ferreirinha.

O lance milimétrico ocorreu aos 13 minutos do segundo tempo. Ferreirinha recebeu cruzamento de Marcos Antônio e, de cabeça, concluiu para o fundo das redes. O VAR chegou a traçar as linhas e, depois de alguns minutos de análise, confirmou o gol.

No entanto, para Renato, o atacante são-paulino estava impedido. Ele pediu que a CBF disponibilize o áudio da revisão e disse que, caso o tento fosse anulado, o jogo poderia ter sido diferente. Àquela altura, o Tricolor Paulista vencia por 1 a 0.

"Pelo o que eu vi, o Ferreirinha estava impedido. Não sei de onde o VAR tirou que foi gol. O jogo estava 1 a 0. Ninguém está dando desculpa, mas estava 1 a 0, era outro jogo", afirmou o comandante.

"Toda rodada tem problema com o VAR. A CBF tem que mostrar o lance. Aí de repente mostra o lance, e o Ferreirinha estava impedido. Aí o São Paulo sai beneficiado e o Fluminense prejudicado. Isso pode tirar um time de uma competição. Fica difícil. É inadmissível essa indefinição em pleno século XXI, com toda a tecnologia que eles têm", concluiu.

Com o resultado, o Tricolor das Laranjeiras amarga o quarto revés consecutivo e fica estacionado no 11º lugar do Brasileirão, com 20 pontos.

O Fluminense agora vira a chave para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o time visita o Internacional pela ida das oitavas de final da competição. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no Beira-Rio.