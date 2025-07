Real Madrid negocia jovem meio-campista com futebol alemão

O Real Madrid continua em fase de ajustes de seu elenco para a temporada 2025/26. Neste domingo, o time da capital espanhola divulgou a saída do meio-campista Chema Andrés.

Revelado na base do Real Madrid, o jogador, de somente 20 anos, acertou com o Stuttgart, da Alemanha. O time espanhol irá receber 3 milhões de euros (R$ 19,58 milhões) pela negociação.

Na temporada passada, Chema André atuou apenas 3 vezes na equipe principal do Real Madrid, ficando a maioria do tempo no Castilla, filial do gigante espanhol.

Veja o comunicado do Real Madrid

O Real Madrid C.F. e o VfB Stuttgart chegaram a um acordo para a transferência do nosso jogador Chema Andrés.

Chema Andrés chegou ao Real Madrid em 2018, aos 13 anos. Desde então, jogou nas categorias de base do Real Madrid até jogar pelo Castilla na temporada passada. Ele conquistou a tríplice coroa com o sub-19 na temporada 2022-2023 (La Liga, Copa do Rei e Copa dos Campeões). Estreou pela equipe principal do Real Madrid em janeiro de 2025.

Com a seleção espanhola, conquistou o Campeonato Europeu Sub-19 de 2024.

O nosso clube o agradece pelo trabalho, o empenho e a dedicação durante a sua passagem pelo Real Madrid e deseja a ele e à família tudo de bom nesta nova etapa da vida.