Piastri vence Norris no Grande Prêmio da Bélgica

Por Alan Baldwin

SPA-FRANCORCHAMPS, Bélgica (Reuters) - Oscar Piastri ultrapassou seu companheiro de equipe na McLaren e rival no título, Lando Norris, com uma manobra ousada no início da corrida para vencer o Grande Prêmio da Bélgica, que foi adiado pela chuva, e ampliar sua liderança na Fórmula 1 para 16 pontos neste domingo.

Charles Leclerc ficou em um distante terceiro lugar para a Ferrari, enquanto a atual campeã McLaren comemorou seu sexto segundo lugar em 13 corridas e o terceiro consecutivo.

A corrida em Spa-Francorchamps teve bandeira vermelha depois de uma volta inicial de formação e foi adiada por uma hora e 20 minutos devido ao clima, com água parada e spray pesado afetando a visibilidade.

Piastri não estava disposto a ficar parado quando a corrida começou, com uma largada sem interrupções após quatro voltas atrás do safety car para verificar as condições.

O australiano passou por Norris na assustadora Eau Rouge e, em seguida, passou pela reta Kemmel em Les Combes em uma manobra de total comprometimento nas condições traiçoeiras.

"Eu sabia que a primeira volta seria a minha melhor chance de vencer a corrida. Consegui uma boa saída na Curva 1 e levantei o mínimo que pude na Eau Rouge", disse ele.

"O resto da corrida foi muito bem administrado. Tive dificuldades no final. Talvez os pneus médios não fossem os melhores nas últimas cinco ou seis voltas. Tínhamos tudo sob controle."

A vitória foi a sexta da temporada, tornando o piloto de 24 anos o primeiro australiano -- em uma lista que inclui os campeões mundiais Jack Brabham e Alan Jones -- a triunfar tantas vezes em uma única campanha.

Norris teve um pequeno problema com a bateria e o britânico perguntou pelo rádio por que "não tinha bateria" antes que seu engenheiro de corrida garantisse que ela estava voltando, mas depois ele não ficou procurando desculpas.

"Oscar fez um bom trabalho. Não tenho mais nada a dizer. Me empenhei um pouco mais na Eau Rouge, tive o slipstream e consegui a corrida", disse ele.

"Portanto, não há do que reclamar. Ele fez um trabalho melhor no começo, e foi isso. Não havia mais nada que eu pudesse fazer depois desse ponto. Eu adoraria estar no topo, mas o Oscar mereceu hoje."

(Reportagem de Alan Baldwin)