Paulo Borrachinha debocha de Reinier de Ridder após UFC Abu Dhabi: "Lutador autista"

A vitória sobre o ex-campeão peso-médio (84 kg) Robert Whittaker na luta principal do UFC Abu Dhabi, além de aproximá-lo do topo da categoria, pode ter ajudado Reinier de Ridder a deixar para trás um certo olhar de desconfiança nas suas habilidades como lutador, que parecia tomar conta de parte da comunidade do MMA. Porém, houve também quem não se impressionou com a apresentação do holandês no último sábado (26), como é o caso do brasileiro Paulo Costa, o 'Borrachinha'.

Em uma série de publicações no seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui, aqui, aqui e aqui), Paulo Borrachinha debochou da atuação de Reinier de Ridder no UFC Abu Dhabi. O lutador brasileiro, rival de 'RDR' na divisão dos médios, fez questão de zombar do estilo 'desengonçado' do atleta holandês, ex-bicampeão do ONE Championship.

"Eu achava que o Dricus (du Plessis) tinha o estilo de luta mais estranho no UFC, mas (Reinier) de Ridder está fazendo de tudo para competir pau a pau. Com todo respeito, eu nocautearia de Ridder 3 vezes em cada round. Dito isso, parabéns pela sua vitória hoje, apesar da luta ruim. Eu acho que de Ridder é gay, e tudo bem, irmão. Ser um lutador autista é o novo normal", provocou Borrachinha.

Duelo no futuro?

Os caminhos de Paulo Borrachinha e Reinier de Ridder podem até se cruzar no futuro dentro do Ultimate. Isso porque os dois lutaram - e venceram seus combates - recentemente, com um intervalo de apenas uma semana, o que pode facilitar o casamento de um possível duelo entre eles na sequência.

I thought DRICUS was most weird fight style in UFC but de RIDDER is doing everything to compete with him head to head .

- Paulo Costa (@BorrachinhaMMA) July 26, 2025

With all due respect, I would knock out de Ridder 3 x wich round. All that said congrats for your win today , despite bad fight.

- Paulo Costa (@BorrachinhaMMA) July 26, 2025

I think de Ridder is gays , and that's ok bro.

- Paulo Costa (@BorrachinhaMMA) July 26, 2025

Being an autistic Fighter is the New Normal.

- Paulo Costa (@BorrachinhaMMA) July 27, 2025



