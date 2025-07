Paulinho inicia recuperação, e Palmeiras se prepara para encarar o Corinthians

O Palmeiras se reapresentou na manhã de hoje, na Academia de Futebol, após a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e já deu início à preparação para enfrentar o Corinthians, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.

O atacante Paulinho, que passou por cirurgia na tíbia da perna direita na última terça-feira, iniciou o tratamento e cumpriu o cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance. Além dele, o zagueiro Murilo, o meio-campista Felipe Anderson e o atacante Bruno Rodrigues também realizaram tratamento.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos seguiram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Os demais foram a campo e, com o reforço de atletas do sub-20, realizaram trabalhos técnicos sob o comando da comissão de Abel Ferreira.

O Palmeiras ainda tem mais dois dias de atividades em preparação para o jogo contra o Corinthians, que acontece às 21h30 desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Até agora, o Alviverde disputou apenas dois jogos na competição, ambos contra o Ceará, pela terceira fase, e saiu vitorioso nas duas partidas: 1 a 0 no duelo de ida e 3 a 0 na volta.