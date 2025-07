Oscar Piastri, da McLaren, vence o GP da Bélgica de Fórmula 1; Bortoleto pontua mais uma vez

O australiano Oscar Piastri, da McLaren, foi o grande vencedor do GP da Bélgica de Fórmula 1, realizado neste domingo, no circuito de Spa-Francorchamps. O atual líder do Campeonato Mundial de Pilotos largou na segunda posição, mas ultrapassou o pole Lando Norris sem dificuldades e liderou praticamente de ponta a ponta.

Na segunda posição ficou justamente Lando Norris, da McLaren. Para fechar o pódio, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, terminou em terceiro.

Na classificação do Mundial de Pilotos, Oscar Piastri permanece na liderança com 266 pontos, 16 de vantagem para o vice-líder, o britânico Lando Norris. O atual tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull, é o terceiro colocado, com 185 pontos.

Além disso, pela segunda vez na carreira, o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na zona de pontuação em uma corrida da Fórmula 1. O paulista de 20 anos foi o nono colocado e somou mais dois pontos no Campeonato Mundial de Pilotos. Agora ele tem seis pontos.

A próxima corrida da Fórmula 1 será o GP da Hungria, no circuito de Hungaroring, já neste fim de semana dos dias 1 a 3 de agosto. O grande prêmio será o último antes da pausa de verão da categoria.

Como foi a corrida

Após irem mal na classificação, Carlos Sainz (Williams), Lewis Hamilton (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes) e Fernando Alonso (Aston Martin) decidiram largar do pit lane. Os pilotos aproveitaram para colocar uma nova unidade de potência no carro.

Antes mesmo da corrida começar, os diretores de prova declararam bandeira vermelha. Devido à chuva e as perigosas condições da pista, os pilotos fizeram a volta de apresentação de forma muita lente e em seguida, já retornaram aos boxes.

Depois de uma hora e 20 minutos de atraso, a corrida começou com uma largada atrás do Safety Car. Apenas na quarta volta foi dada a bandeira verde aos pilotos.

SIMON WOHLFAHRT / AFP

Com apenas três curvas de pista livre, Oscar Piastri ultrapassou o companheiro Lando Norris na reta Kemmel e assumiu a liderança da corrida.

Lewis Hamilton iria largar no pit lane, mas com o começo de prova atrás do Safety Car, o britânico largou na 18ª posição. O heptacampeão teve um excelente início de corrida e, após dez voltas, ganhou cinco colocações, assumindo o 13º lugar.

A partir da 12ª volta, os pilotos começaram a trocar os pneus intermediários (chuva) para os médios. Em uma estratégia diferente, Lando Norris optou por colocar pneus duros.

Na 19ª volta, Gabriel Bortoleto estava mais rápido que o companheiro Nico Hulkenberg, que estava uma posição na frente do brasileiro. O piloto paulista pediu para a equipe pedir ao alemão permitir a ultrapassagem. Por sua vez, Hulkenberg permitiu a passagem de Bortoleto, que assumiu a nona colocação.

Com metade da corrida realizada, Oscar Piastri liderava com cerca de oito segundos de vantagem para o companheiro Lando Norris. O britânico Lewis Hamilton deu um show e assumiu o sétimo lugar, subindo 11 posições no grid.

Por fim, nas últimas voltas, Lando Norris ameaçou a liderança de Oscar Piastri. Entretanto, o britânico não teve tempo suficiente para se aproximar do australiano, que venceu o GP da Bélgica.

Dimitar DILKOFF / AFP

Veja como ficou o grid completo do GP da Bélgica de Fórmula 1: