Onde vai passar Flamengo x Atlético-MG pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Flamengo e Atlético-MG duelam na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Os donos da casa vêm embalados por duas vitórias seguidas no nacional. O Rubro-Negro venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 fora de casa, de virada, no meio de semana.

O Galo busca a recuperação após revés. A equipe comandada por Cuca foi derrotada pelo Palmeiras por 3 a 2 na última vez que entrou em campo pelo torneio nacional.

Flamengo x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro 2025