No fim, Ponte Preta perde do líder Caxias e segue em segundo lugar na Série C

Neste domingo, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta visitou o Caxias no Estádio Francisco Stédile e perdeu por 2 a 1, de virada. Apesar do gol de Jeh, Calyson e Lorran garantiram o triunfo dos mandantes.

Com o resultado negativo, a Ponte Preta desperdiçou a chance de assumir a liderança da Série C. A Macaca seguiu na segunda colocação, com os mesmos 26 pontos. O Caxias, por sua vez, ampliou a vantagem na ponta da tabela. A equipe somou o 30º ponto.

A Ponte Preta retorna aos gramados no próximo sábado (2), contra o Guarani, pela 15ª rodada da Série C. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli. Pela mesma rodada da competição nacional, mas no domingo (3), o Caxias visita o Ypiranga no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa. O jogo está marcado para às 19h.

O placar foi aberto aos sete minutos de jogo, com Jeh. O atacante da Ponte Preta aproveitou o vacilo do goleiro Thiago Coelho para marcar.

Dez minutos depois, Calyson desviou a cobrança de falta e igualou o marcador para os mandantes.

Praticamente no último lance da partida, aos 52 minutos, Lorran apareceu para finalizar firme e garantir o triunfo do Caxias.