Michel Pereira promete nocaute e espetáculo contra Marco Túlio no UFC China

Michel Pereira está pronto para apagar a má fase com estilo. Após duas derrotas consecutivas no UFC, o peso-médio (84 kg) paraense volta ao octógono no dia 23 de agosto, em Xangai, onde enfrenta o compatriota Marco Túlio, o 'Matuto', no card do UFC China. E o recado já foi dado: o objetivo é finalizar, nocautear e entreter.

Apesar da relação de amizade com o adversário, Michel adotou um tom direto ao projetar o duelo. Sem rodeios, o "Paraense Voador" afirmou que vai buscar a vitória com contundência e espetáculo - do jeito que o público conhece bem.

"Essa luta eu posso finalizar e matar. O Marco Túlio é um bom striker, meu amigo, um cara legal, um brasileiro... Mas esse é o meu trabalho. Vamos fazer um grande show e nocautear o Marco Túlio", declarou o lutador, que também exaltou a preparação para o combate.

"Estou muito empolgado. Eu treino todos os dias, me alimento bem, estou muito forte. Meu treino está bom e estou muito animado", declarou.

Ajustes

Conhecido pelo estilo explosivo e criativo dentro do cage, Michel soma 44 lutas na carreira e já viveu momentos de altos e baixos no esporte. Agora, após reveses para Anthony Hernandez e Abus Magomedov - lutas que expuseram fragilidades no grappling -, ele garante que mudanças importantes foram feitas.

"Meu plano agora é diferente da última luta. Me preparei muito bem, mas prefiro não dar detalhes. Meus fãs vão gostar. Não tem pressão. Meu estilo continua o mesmo. Luto como treino, com naturalidade", explicou.

Adversário em grande fase

Se quiser voltar a vencer, Michel terá um desafio considerável. Marco Túlio, seu oponente no UFC China, não perde desde 2018 e acumula dez vitórias seguidas - incluindo duas no Ultimate. O mineiro vive o melhor momento da carreira e tenta consolidar seu nome na divisão dos médios.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok