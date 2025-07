Memphis marca contra o Botafogo e encerra jejum de gols pelo Corinthians

Após mais de dois meses, Memphis Depay voltou a marcar um gol pelo Corinthians. Neste sábado, o holandês fez o tento de empate do Timão diante do Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A última vez que o atacante havia marcado pelo Alvinegro tinha sido no dia 6 de maio, no empate em 1 a 1 contra o América de Cali-COL, pela Copa Sul-Americana.

Neste sábado, Memphis entrou no segundo tempo diante do Glorioso e foi um dos responsáveis pelo empate em 1 a 1 no Rio de Janeiro. Após uma cobrança de falta, a bola ficou viva na área e o holandês acertou um belo voleio no canto direito baixo do goleiro John, que nada pôde fazer.

Em jogos oficiais, Memphis marcou três vezes pela Holanda na última data Fifa, no começo de junho. O camisa 10 fez um contra a Finlândia e foi às redes duas vezes diante de Malta. Ambos os jogos foram pelas Eliminatórias Europeias.

Gol necessário

A quebra do jejum vem em um ótimo momento para Memphis. O holandês se envolveu em algumas polêmicas nas últimas semanas, como quando deixou de comparecer a um treino do Corinthians e depois teve de se explicar à diretoria e jogadores.

Além disso, o próximo compromisso do Corinthians é o Derby contra o Palmeiras nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, em jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Memphis é uma das esperanças do Timão para avançar de fase na competição.

Desde setembro no Corinthians, Memphis Depay acumula bons números pelo Timão. Ao todo, o holandês esteve em campo em 46 oportunidades, com 14 gols marcados e 14 assistências.