Marcos Antônio destaca mudança de mentalidade para melhora do São Paulo

Após a vitória do São Paulo contra o Fluminense, o meio-campista Marcos Antônio destacou como a mudança de mentalidade no elenco tricolor tem influenciado na fase do time, com três vitórias seguidas.

Perdemos muitas vezes antes, mas voltamos com tudo, com outra mentalidade. Abraçamos o trabalho para podermos crescer e seguir evoluindo, e colocar o São Paulo no lugar que a gente mais gosta de estar.

Marcos Antônio à TV Globo

O que aconteceu

Com a vitória contra o Fluminense, o São Paulo chegou à terceira seguida no Brasileirão, assumindo o oitavo lugar, com 22 pontos.

O Tricolor tem demonstrado evolução com o trabalho de Hernán Crespo, aliviando a pressão da torcida por melhores resultados na competição.

Marcos Antônio também comentou sobre a importância do apoio da torcida. "Muito importante essas três vitórias, demos um pulo na tabela. Muito feliz por tudo e todos, muito trabalho e dedicação da equipe. Agradecer ao torcedor por nos abraçar, com mais uma vitória dentro de casa que é muito importante."

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Athletico-PR, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.