Marcos Antônio celebra boa fase e virada de chave do São Paulo: "Voltamos com tudo"

No duelo de tricolores deste domingo, deu São Paulo. A equipe paulista dominou o Fluminense no Morumbis e venceu os cariocas por 3 a 1, embalando o terceiro triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro. O volante Marcos Antônio celebrou o bom momento da equipe e a virada de chave sob o comando de Hernán Crespo.

"Muito importante essa sequência. Demos um pulo na tabela, muito feliz por tudo e por todos. Essa vitória é muito importante para nós", disse o jogador em entrevista à TV Globo, na saída de campo.

"A gente perdeu alguns jogos, mas voltamos com tudo, outra mentalidade. Abraçamos o trabalho para seguir evoluindo e colocar o São Paulo onde ele merece estar", acrescentou.

Com o resultado, o Tricolor Paulista sobe para a primeira parte da tabela de classificação. A equipe comandada por Crespo agora ocupa o oitavo lugar, com 22 pontos, e vê o G6, antes distante, mais de perto. Do outro lado, o Tricolor das Laranjeiras fica estacionado na 11ª posição, com 20.

O São Paulo agora vira a chave para a Copa do Brasil. O time enfrenta o Athletico-PR nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília) no Morumbis.