Mano Menezes observa melhora do Grêmio e pede apoio da torcida

O Grêmio completou o quinto jogo seguido sem vitória em 2025. Apesar da má fase e da derrota deste sábado para o Palmeiras no Allianz Parque pelo Brasileirão, o técnico Mano Menezes considera que a equipe está melhorando na busca por resultado melhores.

O treinador exaltou a entrega do time contra um dos favoritos ao título. Por isso, ele acha que há perspectivas positivas para o futuro.

"Foi o nosso melhor jogo desde o retorno (do Mundial de Clubes). Claro que ainda falta um pouco, mas é seguir melhorando", afirmou.

Grêmio: ajuda do torcedor

Mano Menezes espera que a torcida seja um ponto fundamental para uma arrancada do Grêmio no Brasileirão. A primeira oportunidade será no duelo de terça-feira contra o Fortaleza.

"Nosso trabalho é para que o torcedor observe uma perspectiva de melhora, acho que puderam ver isso contra o Palmeiras", disse o treinador.