'Luciano Ronaldo' e 'Bobadilla Alonso': Crespo tira o melhor do São Paulo?

Com cinco jogos sob o comando de Crespo, o São Paulo já cumpriu um de seus objetivos de curto prazo: distanciar-se da zona de rebaixamento. No Fim de Papo, Alicia Klein e José Trajano debateram a evolução de alguns jogadores.

Luciano deu uma assistência na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense e chegou a seis participações em gols nos últimos quatro jogos (3 tentos e 3 passes); outro que tem chamado a atenção dos torcedores pela evolução desde a chegada de Crespo é o meio-campista Damián Bobadilla.

Alicia: Alguns técnicos têm grande influência em jogadores

O Luciano virou o Cristiano Ronaldo. O Luciano precisa pisar mais na área, estar mais próximo do gol. Está fazendo a diferença, o Bobadilla também. Tem alguns técnicos que chegam e, mesmo sem uma grande mudança tática, tem uma influência muito grande em alguns jogadores pontualmente. Talvez seja mais claro nos casos do Bobadilla e do Luciano.

Alicia Klein

Trajano: Crespo deu cara ao São Paulo sem as estrelas

O Crespo é um cara mais tranquilo, mais vivido, foi um baita jogador, já foi técnico do São Paulo, passou por lá, sabe como as coisas funcionam. Ele está dando uma cara para o São Paulo sem contar com as estrelas - Lucas, Calleri, Oscar. Ele está conseguindo fazer o São Paulo jogar bem, a torcida está gostando e o time vai em frente.

José Trajano

