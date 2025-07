Lucas Silva é campeão do Brasil Tennis Classic

Lucas Andrade da Silva, de 20 anos, conquistou neste domingo o primeiro título profissional da carreira ao vencer o também brasileiro Gustavo Ribeiro de Almeida na final do Brasil Tennis Classic, ITF M25, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/2.

Com arquibancadas lotadas no Esporte Clube Pinheiros, os dois jovens talentos protagonizaram uma disputa equilibrada, como se esperava. Tanto Lucas quanto Gustavo começaram nervosos, e Almeida levou a melhor no primeiro set, vencendo por 6/4. No segundo, caiu de intensidade, e Lucas aproveitou para empatar com um 6/2. O terceiro set seguiu o mesmo roteiro e, com mais um 6/2, Lucas comemorou o título inédito, conquistado jogando no Brasil.

Após a partida, o campeão Lucas Silva, estudante e atleta da Universidade da Carolina do Sul (EUA), fez um agradecimento especial:

"Estou muito feliz com esse título, não imaginava que chegaria tão longe nesta semana. Agradeço aos amigos que vieram de Santos, ao meu técnico aqui durante a semana, Wilson Souza, e, sobretudo, ao pessoal da universidade nos Estados Unidos. Sem eles, isso não seria possível. O College tem sido muito bom pra mim e é uma ótima ponte para quem quer se tornar profissional", afirmou Lucas Silva.

A expectativa é de que os dois tenistas se encontrem outras vezes nas quadras. Em agosto, Gustavo Almeida embarca para os Estados Unidos, onde passará a defender a Universidade da Georgia. A final inédita, mesmo sem o título, foi muito celebrada:

"Não saiu como eu queria, mas parabenizo o Lucas pela excelente semana. Para mim também foi um ótimo torneio, já que nunca havia chegado à final de um M25. Obrigado a todos que tornaram essa final possível. Vamos em frente, porque ainda tem muita coisa pela frente", disse Gustavo.

Pelo vice-campeonato, Gustavo somou 16 pontos no ranking mundial e recebeu US$ 2.700 (R$ 15 mil) em premiação. Já Lucas conquistou US$ 4.600 (R$ 25,5 mil) e 25 pontos no ranking da ATP, o que deve lhe render um salto de aproximadamente 400 posições, aparecendo na próxima lista em torno da 750ª colocação.