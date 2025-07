Lucas Romero pede autocrítica ao Cruzeiro após derrota para o Ceará

O Cruzeiro perdeu por 2 a 1 para o Ceará, neste domingo, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Lucas Romero pediu uma autocrítica ao elenco da Raposa.

"Temos muitos jogos pela frente, não empolgamos quando vínhamos de vitórias. Hoje foi a primeira derrota em casa. Vamos fazer a autocrítica para ver o que erramos hoje para não sair com a vitória. É seguir trabalhando e foco na Copa do Brasil", disse ao Premiere.

"E um desafio (calendário), é um campeonato de muitos jogos. Temos que estar ficados, fazer uma a recuperação e estar ligados no próximo jogo. Trabalhar o que não conseguimos fazer bem. Sempre tem algo para melhorar. O Campeonato é longo", completou.

Com o resultado, o time mineiro pode perder a liderança. A equipe está com 34 pontos, um a mais que o Flamengo, que está em segundo e recebe o Atlético-MG neste domingo. O Palmeiras, que venceu o Grêmio, está em terceiro, com 32.

O Cruzeiro volta as suas atenções agora para a Copa do Brasil. O clube entra em campo na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o CRB, pela partida de ida das oitavas de final. Já o próximo desafio pela Série A será no domingo, às 16 horas, contra o Botafogo, fora de casa, pela 18ª rodada.