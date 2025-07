Leylah Fernandez e Anna Kalinskaya decidirão título do WTA 500 de Washington

A canadense Leylah Fernández e a russa Anna Kalinskaya venceram suas semifinais e disputarão o título no torneio WTA 500 em Washington, neste domingo.

Leylah Fernández, jovem de 22 anos, derrotou a cazaque Elena Rybakina, terceira cabeça de chave, por 6/7 (2), 7/6 (3) e 7/6 (7/3) em um duelo que durou três horas e 16 minutos.

A canadense se classificou para sua sexta final do WTA Tour e busca seu quarto título na carreira, o primeiro desde Hong Kong, em 2023. Ela conquistou os outros dois títulos em Monterrey, em 2021 e 2022

WTA Washington: outra semifinal

Na segunda semifinal, Kalinskaya derrotou a britânica Emma Raducanu por 6/4 e 6/3 e disputará seu primeiro título no circuito profissional feminino. Ela perdeu as finais dos torneios de Dubai e Berlim no ano passado.

Kalinskaya, de 26 anos, 39ª colocada no ranking mundial, converteu quatro de suas oportunidades de break point para derrotar confortavelmente a britânica.

No único encontro entre as duas finalistas, Fernández venceu por 7/5, 4/6 e 6/4 na primeira rodada do torneio de Monterrey de 2021.