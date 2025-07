Leverkusen vence Bochum em amistoso de pré-temporada

O Bayer Leverkusen enfrentou, neste domingo, o Vfl Bochum em jogo amistoso de pré-temporada. Jogando no



Vonovia Ruhrstadion, casa do adversário, o atual vice-campeão alemão ganhou por 2 a 0, com gols de Hofmann e Schick ainda no primeiro tempo.

O último confronto entre as equipes alemãs foi no final de março deste ano, pela primeira divisão do Campeonato Alemão. Na ocasião, o Leverskusen levou a melhor por 3 a 1.

Esse foi apenas o segundo amistoso do time comandado por Erik ten Hag, que substituiu o espanhol Xabi Alonso. O time alemão foi goleado, por 5 a 1, pelo sub-20 do Flamengo, no Estádo da Gávea, no Rio de Janeiro.

O jogo

Aos 23 minutos, Grimaldo levantou a bola para a área e Hofmann balançou a rede, abrindo o placar para o Leverkusen. Aos 37, o Bochum teve oportunidade de marcar com Pannewig, quando ele ficou cara a cara com goleiro Flekken, que fez uma grande defesa. Já no final da primeira etapa, aos 45 minutos, Patrik Schick aproveitou o rebote para marcar o segundo gol do Leverkusen.

Logo no início do segundo tempo, o Bochum teve duas chances de marcar, mas não confirmou. Com uma segunda etapa mais discreta, o placar permaneceu inalterado: 2 a 0 para o Leverkusen.

Próximos amistosos

Leverskusen tem mais três amistosos marcados no começo de agosto. No dia 1 de agosto, o time alemão está marcado para jogar contra o Fortuna Sittard, da Holanda. Já contra o Pisa, da Itália, será no dia 5. O último jogo acontecerá no dia 8, contra o Chelsea, da Inglaterra.

A estreia oficial do time alemão está prevista para acontecer no dia 15 de agosto, contra o Grossapach, pela Copa da Alemanha. Enquanto o Bochum tem seu primeiro jogo oficial marcado no dia 2 de agosto, contra o Darmstadt, pela segunda divisão da Liga Alemã.