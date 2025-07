Léo Ortiz diz que Filipe Luís vai rever jogo contra Galo 'umas dez vezes'

Após o jogo contra o Atlético-MG, Léo Ortiz comentou sobre a dificuldade que o Flamengo teve na partida, vencida por 1 a 0 pelo Rubro-Negro com gol de cabeça do zagueiro.

O camisa 3 também projetou o próximo jogo do Fla contra o Galo, na próxima quinta-feira, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A gente já imaginava algumas dinâmicas defensivas deles, sabíamos que seria difícil. Mas são detalhes dentro do jogo e, num detalhe de bola parada, conseguimos vencer. Tenho certeza que o Filipe vai olhar esses jogo umas dez vezes até quinta-feira para nos dar soluções para que possamos vencer.

Léo Ortiz ao SporTV

O que aconteceu

Com a vitória por 1 a 0, o Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão, aproveitando a derrota do Cruzeiro para o Ceará.

O jogo também foi o primeiro do lateral Matías Viña como titular desde que se recuperão de problema no joelho direito. O uruguaio sofreu lesão em agosto de 2024, voltou a jogar em junho, mas não havia começado entre os titulares ainda.

Já fazem quase dois meses que voltei, contra o Fortaleza, mas não tive muito espaço. É difícil uma recuperação de dez meses, ficar muito tempo fora, mas todos no clube me ajudaram muito, minha família também. É um processo que poucos jogadores passam e sabem o sofrimento que é, então quero aproveitar o momento agora que estou de volta.

Matías Viña

Léo Ortiz também comentou sobre a recuperação do companheiro. "Passei por uma lesão de ligamento cruzado há um tempo atrás, a do Viña foi bem mais complicada. A gente vê ele todos os dias, trabalhando para se recuperar e estar de volta junto com a gente. Mesmo estando em todos os jogos, nós sabemos o quanto ele queria estar dentro de campo e o quanto faz falta para ele. Muito feliz por ele ter se recuperado e estar se sentindo bem."