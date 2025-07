Jornal espanhol aborda má fase de Vitor Roque: 'O Tigre sofre para rugir'

A atuação discreta de Vitor Roque na vitória de 1 a 0 do Palmeiras sobre o Grêmio, ontem, tema principal de reportagem do jornal espanhol As publicada neste domingo.

O que aconteceu

'O Tigre sofre para rugir', diz a manchete da matéria. O jornal espanhol faz uma análise do jogo do Brasileirão e diz que, apesar dos bons resultados do Palmeiras, Vitor Roque não consegue engrenar.

Apesar dos bons resultados, há uma peça no esquema de Abel Ferreira que não está funcionando plenamente. O desempenho de Vitor Roque foi discreto, embora tenha tido uma grande jogada em que se posicionou diante do gol adversário; Thiago Volpi defendeu seu chute, e ele foi substituído no minuto 58 pelo técnico português

O 'Tigrinho' retornou ao Brasil para reencontrar sua melhor forma e, embora tenha mostrado alguns lampejos, não há vestígios daquele jogador que, com o Athletico Paranaense, encantou o mundo e conquistou sua transferência para o Barcelona Jornal As

Vitor Roque tem apenas quatro gols em 28 jogos pelo Verdão. Ele chegou ao Palmeiras em fevereiro deste ano e foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, custando 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões na época) aos cofres alviverdes.

O Palmeiras é terceiro colocado do Brasileirão com 32 pontos, dois a menos que o líder Cruzeiro. O Verdão, porém, tem um jogo a menos que o time mineiro.

Os comandados de Abel Ferreira voltam a campo na quarta-feira (30) para o primeiro clássico contra o Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo acontece na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília).