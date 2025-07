João Fonseca estreia na segunda-feira contra o 104º do mundo no Masters 1000 de Toronto

João Fonseca já sabe quando entrará em quadra no Masters 1000 de Toronto. O brasileiro estreia nesta segunda-feira, fechando a programação da Quadra Central. O adversário será o australiano Tristan Schoolkate, 104º do mundo, que avançou após vitória no qualifying, atrasado por conta da chuva. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Será a primeira vez que Fonseca disputa o torneio canadense, parte da preparação para o US Open. O jovem de 18 anos chega embalado após boas campanhas nos principais torneios do calendário. Caso vença na estreia, enfrentará o italiano Matteo Arnaldi na segunda rodada. Na sequência, pode encarar o alemão Alexander Zverev, cabeça de chave número 1 em Toronto.

Esta será a sexta participação de João em torneios Masters 1000, a quinta na atual temporada. Sua melhor campanha até agora foi em Miami, onde chegou na terceira rodada e caiu para o australiano Alex de Minaur. Em 2025, o brasileiro também participou das chaves principais de todos os Grand Slams. Ele foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires e chegou à terceira rodada em Roland Garros e Wimbledon.

O Masters de Toronto será disputado sem alguns dos principais nomes do circuito. Novak Djokovic, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz decidiram não jogar no piso duro canadense para focar na preparação para o US Open, que começa no dia 24 de agosto, em Nova York.