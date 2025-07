João Fonseca conhece adversário em Toronto; data ainda é incógnita

João Fonseca já sabe quem enfrentará na estreia do Masters 1000 de Toronto, no Canadá. Trata-se do australiano Tristan Schoolkate, 104º do mundo, que passou pelo qualifying do torneio.

O que aconteceu

O jogo, a princípio, estava previsto para a noite de hoje, por volta das 21h30 (de Brasília), na quadra central. A organização do torneio, porém, deve transferir o confronto para amanhã, já que o australiano terminou a sua partida do qualifying apenas na manhã deste domingo —três jogos da fase qualificatória iniciados ontem, incluindo o dele, foram adiados por causa da chuva.

A própria organização do Masters 1000 de Toronto já tirou o jogo do brasileiro da agenda de hoje, disponível no site oficial. Até então, João Fonseca faria a última partida do dia na quadra central, logo após a partida de Gael Monfils. A agenda de amanhã ainda não foi divulgada.

O duelo é inédito. João Fonseca e Tristan Schoolkate se enfrentam pela primeira vez na história. Aos 24 anos, o australiano ainda não soma títulos de ATP.

Caso vença o australiano, o brasileiro nº 47 do mundo já sabe quem terá pela frente na segunda rodada: o italiano Matteo Arnaldi, 44º colocado do ranking da ATP e cabeça de chave 32. O jogo, a princípio, será na terça-feira.

Na terceira rodada, o brasileiro pode medir forças com Alexander Zverev. O alemão é número 3 do mundo e primeiro cabeça de chave do torneio.

Caminho livre?

Quatro dos seis tenistas mais bem ranqueados do momento estarão fora da disputa. O torneio de Toronto inicia a gira do piso duro na América do Norte, antecedendo o Masters 1000 de Cincinnati e o US Open.

Jannik Sinner (#1), Carlos Alcaraz (#2), Jack Draper (#5) e Novak Djokovic (#6) desistiram da atual edição. Eles aproveitarão o período para se recuperarem de problema físicos. Alexander Zverev (#3) e Taylor Fritz (#4) estão na disputa.

Será o sexto Masters 1000 da carreira de João Fonseca. Ele fez sua primeira aparição em evento deste calibre em Madri, no ano passado, e os outros cinco foram neste ano. Até o momento, avançou até a terceira rodada em melhor campanha, registrada em Miami.