Internacional tenta quarta vitória seguida no Brasileirão diante do conturbado Vasco

Com três vitórias em três jogos desde a retomada do Brasileirão, o Internacional quer dar sequência ao bom momento para entrar na briga por vaga no G-6. Sob o comando de Roger Machado, o time gaúcho enfrenta neste domingo o Vasco, que vive momento completamente oposto, pela 17ª rodada da competição. O duelo acontecerá no Beira-Rio e terá início às 18h30.

O Internacional chega embalado depois de vencer por 2 a 1 o Santos de Neymar, na Vila Belmiro. O resultado ajudou a fugir da zona de rebaixamento. O Colorado é o 10° colocado com 20 pontos, cinco atrás do Bahia, que abre a disputa por vaga na próxima edição da Libertadores.

Sem vencer desde a retomada dos jogos, o Vasco sofreu oito gols nos últimos quatro confrontos, somando compromissos pelo Brasileiro e pela Sul-Americana. Em 16° lugar com 14 pontos, mesma pontuação do Santos, abre o Z-4 devido aos critérios de desempate.

E sofre, fora de campo, muita pressão da torcida, tanto que na quinta-feira o presidente Pedrinho deu uma entrevista coletiva e deixou claro que "o clube não pode se dar ao luxo de contratar jogadores ao nível de Real Madrid".

Com o comando de Fernando Diniz, o time carioca chega depois de empatar por 1 a 1 com o Independiente del Valle, resultado que culminou na sua eliminação na Sul-Americana, porque perdeu por 4 a 0 na ida.

Roger Machado não poderá contar com o zagueiro Vitão, que cumprirá suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Santos. Após mais de 300 dias sem entrar em campo, o veterano Gabriel Mercado é o favorito para preencher a lacuna. O argentino está 100% fisicamente depois de ficar longo período afastado para se recuperar de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Clayton Sampaio e Juninho também são opções.

Outras baixas são os meias Óscar Romero e o atacante Ricardo Mathias, ambos com lesão na coxa esquerda. O volante Ronaldo e o atacante Vitinho, que estão em processo de transição física desde a última rodada, talvez fiquem como opção no banco de reservas.

O volante Richard, contratado junto ao Alanyaspor, da Turquia, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode ser relacionado pela primeira vez. Em junho de 2019, ele foi emprestado pelo Corinthians ao Vasco, mas ficou apenas seis meses em São Januário e não deixou saudade da torcida.

No Vasco, um dos principais alvos da torcida ao longo dos últimos jogos, o zagueiro João Victor cumprirá suspensão automática pelos três cartões amarelos. O jovem Luiz Gustavo e o volante Hugo Moura, que pode ser improvisado, são as opções.

Caso Fernando Diniz escolha a segunda opção, Jair deve ganhar espaço no meio-campo e atuar ao lado de Tchê Tchê, um dos destaques do time na temporada.

Desfalque contra o Del Valle por conta de uma gripe, o zagueiro Lucas Freitas ainda não teve sua presença confirmada, mas é esperado que ele faça o seu retorno. O lateral-esquerdo Lucas Piton, suspenso contra os equatorianos, também retorna e será titular.

Em contrapartida, a comissão técnica segue sem contar com os meias Adson, que se recupera de uma cirurgia na tíbia direita, Philippe Coutinho, com lesão na panturrilha direita, e o atacante GB, com uma lesão na coxa esquerda.

Na ausência do camisa 10, Diniz provavelmente seguirá escalando Nuno Moreira de maneira centralizada, deixando o português como o principal responsável pela armação de jogadas. Desta forma, David, Rayan e Vegetti devem formar o trio de ataque.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X VASCO

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Victor Gabriel, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Borré e Carbonero. Técnico: Roger Machado.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Luiz Gustavo, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Rayan, Vegetti e David. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues De Souza (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).