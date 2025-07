Hulk lamenta derrota do Atlético-MG e mira duelo com o Flamengo pela Copa do Brasil

Após a derrota por 1 a 0 contra o Flamengo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Hulk analisou o desempenho do Atlético-MG na partida. O capitão do Galo ainda falou sobre o duelo com o próprio Rubro-Negro, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

"Tivemos uma proposta de jogo diferente hoje. Nós viemos para conseguir um resultado positivo, mas, infelizmente, não conseguimos. Tomamos um gol de bola parada, e até então estávamos fazendo um ótimo trabalho coletivo. O Flamengo é um time que tem muita posse, e nós estávamos conseguindo fechar e jogar bem. Mas tomamos um gol de bola parada e só nos resta lamentar. Agora é descansar bem e na quinta-feira fazer um grande jogo na Copa do Brasil", disse Hulk, em entrevista ao Premiere.

Ao falar sobre a partida da Copa do Brasil, Hulk ressaltou que é o mesmo adversário, mas em circunstâncias diferentes. O atacante prometeu mais concentração para o elenco do Atlético-MG no novo duelo com o Flamengo.

"É o mesmo adversário, mas são jogos diferentes. Não quer dizer que hoje foi menos importante, mas Copa do Brasil a gente sabe que é decisão. Vamos ver o que o Cuca vai planejar para esse jogo, mas com certeza viremos muito mais concentrados para não tomar um gol de bola parada como tomamos hoje", completou.

Com a derrota, o Atlético-MG completou três jogos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. O Galo caiu para a 13ª posição do torneio, com 20 pontos.

Além do duelo com o Flamengo pela Copa do Brasil, o Atlético-MG também divide suas atenções com a Sul-Americana. Depois de eliminar o Bucaramanga, a equipe se prepara para enfrentar o Godoy Cruz nas oitavas de final.