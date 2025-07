Hugo Calderano vence japonês e conquista WTT de Buenos Aires

Neste domingo, o brasileiro Hugo Calderano conquistou o título do WTT de Buenos Aires ao vencer o japonês Mizuki Oikawa por 4 sets a 1, com parciais de 11/5, 12/20, 10/12, 11/7 e 11/5.

Deste modo, Hugo garantiu sua segunda taça na atual edição do torneio. No último sábado, ao lado de Bruna Takahashi, o brasileiro conquistou o título de duplas mistas.

As duas conquistas geraram 400 pontos no ranking mundial em cada categoria para Hugo, o que contribui para o atleta se manter em vantagem sobre Tomokazu Harimoto, atualmente na quarta colocação do ranking da WTT. Já o vice-campeão Mikuzi Oikawa é o 106º.

Esta foi a quarta final de Hugo nas quatro últimas competições internacionais disputadas. Em abril, ele conquistou a Copa do Mundo. No mês seguinte, foi vice-campeão mundial. E, mais recentemente, em junho, levantou a taça do WTT Star Contender Ljubljana, na Eslovênia.

Título nas duplas mistas

Horas antes da semi masculina, Hugo conquistou o título da chave de duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi - primeira taça da parceria no circuito internacional. Os brasileiros derrotaram na decisão os indianos Harmeet Desai/Yashaswini Ghorpade por 3 sets a 0 (17/15, 11/7 e 13/11).

Com o resultado, Hugo e Bruna garantiram a 12ª posição do ranking mundial - a melhor até aqui da dupla. Na lista a ser divulgada na próxima terça-feira, eles chegarão a 1.455 pontos, ultrapassando os compatriotas Guilherme Teodoro/Giulia Takahashi e os austríacos Robert Gardos/Sofia Polcanova.

Competindo juntos apenas pela sexta vez, Hugo e Bruna já vinham de um outro pódio no circuito internacional. Em junho, foram finalistas do WTT Star Contender Ljubljana, até então seu melhor resultado.