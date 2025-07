Mundial: Caribé vai à final dos 50m borboleta com melhor marca da carreira

Neste domingo, a Seleção Brasileira de Natação estreou com ótima atuação na semifinal do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Singapura. O nadador Guilherme Caribé foi o principal nome da equipe e garantiu o Brasil na final dos 50m borboleta.

Caribé começou muito bem o Mundial de Esportes Aquáticos. Nadando na raia 3, ao lado de um dos favoritos da prova, o francês Maxime Grousset, o atleta brasileiro fechou com o tempo de 23s21. Na semifinal, esteve na raia 7, conseguindo o melhor tempo na carreira (22.91) e assegurou uma raia na final.

A estreia da Natação do Brasil contou com seis atletas. Finalista olímpica nos 400m livre, Maria Fernanda Costa ficou perto da vaga na final do Mundial: 4:07.32 e o 9º lugar. Ainda na mesma prova, Gabrielle Roncatto nadou para 4:10.37 e terminou na 16ª colocação.

Por sua vez, na versão masculina dos 400m livre, Stephan Steverink teve o melhor resultado brasileiro: 3:47.93 (18º lugar). Guilherme Costa terminou na 22ª colocação com o tempo de 3:48.94.

O Brasil também contou com Stephanie Balduccini, que terminou as eliminatórias dos 100m borboleta com 59.72 e na 28ª colocação.