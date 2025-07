Piastri ultrapassa Norris para vencer e Bortoleto pontua no GP da Bélgica

Oscar Piastri passou o companheiro Lando Norris na primeira volta e venceu uma corrida que demorou 1h30 para ser iniciada na Bélgica por conta da chuva. Norris até tentou uma estratégia diferente, mas terminou em segundo, com Charles Leclerc em terceiro com a Ferrari.

Eu sabia que a primeira volta era minha grande chance de ganhar a corrida. Foquei em sair bem da curva 1, tentar tirar o pé o mínimo possível na Eau Rouge, e consegui fazer a ultrapassagem.

Oscar Piastri, vencedor do GP da Bélgica

O brasileiro Gabriel Bortoleto pontuou pela segunda vez na carreira e chegou na nona colocação com a Sauber.

Outro destaque da corrida foi Lewis Hamilton, que ganhou 11 posições em relação à largada e chegou na sétima colocação.

A 14ª etapa é já no próximo final de semana, na Hungria. Com o resultado, Piastri ampliou sua vantagem na liderança do campeonato em cima justamente de Norris para 16 pontos.

Confira o resultado do GP da Bélgica

1º Oscar Piastri (McLaren)

2º Lando Norris (McLaren)

3º Charles Leclerc (Ferrari)

4º Max Verstappen (Red Bull)

5º George Russell (Mercedes)

6º Alex Albon (Williams)

7º Lewis Hamilton (Ferrari)

8º Liam Lawson (Racing Bulls)

9º Gabriel Bortoleto (Sauber)

10º Pierre Gasly (Alpine)

11º Oliver Bearman (Haas)

12º Nico Hulkenberg (Sauber)

13º Yuki Tsunoda (Red Bull)

14º Lance Stroll (Aston Martin)

15º Esteban Ocon (Haas)

16º Kimi Antonelli (Mercedes)

17º Fernando Alonso (Aston Martin)

18º Carlos Sainz (Williams)

19º Franco Colapinto (Alpine)

20º Isack Hadjar (Racing Bulls)

Piastri passou Norris na primeira volta (que valeu)

Com a chuva que começou a cair quando os carros estavam no grid, uma bandeira vermelha foi acionada por 1h20 até que os pilotos pudessem voltar à pista para quatro voltas atrás do Safety Car para, só então, 1h30 depois do horário programado, a largada ser dada.

Lando Norris perdeu a liderança logo na primeira volta de bandeira verde, e reclamou de ter ficado em energia suficiente no motor. A ultrapassagem era fundamental para Piastri, que estava com um acerto de carro mais voltado para a chuva e não havia a expectativa de que a água voltasse a cair.

Oscar Piastri wastes no time in seizing control of this race 🤩#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/DaRxFSDtCt -- Formula 1 (@F1) July 27, 2025

Os dois foram desaparecendo na frente, enquanto Charles Leclerc conseguia aguentar a pressão de Max Verstappen.

Hamilton sobe para sétimo com estratégia acertada

Na volta 10, os pilotos que estavam na segunda metade do pelotão começar a parar: Lewis Hamilton, que tinha usado muito bem a vantagem de estar com um acerto para pista molhada para ganhar terreno, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg e Fernando Alonso foram os primeiros a colocar pneus de pista seca. Os líderes entraram na volta seguinte, com a exceção de Norris, Tsunoda e Hadjar, pilotos que teriam que ficar esperando as paradas de seus companheiros.

Mas isso era uma desvantagem porque os pilotos que pararam antes mostraram que a pista já estava bem seca. Tanto, que Hamilton, que largou entre os últimos, apareceu em sétimo lugar, e Nico Hulkenberg chegou a ultrapassar Gabriel Bortoleto na pista logo após as paradas dos dois.

Mas Bortoleto sentia que podia ser mais rápido que Hulkenberg e pediu que a equipe ordenasse a inversão de posição, o que aconteceu algumas voltas depois. Com 20 voltas para o final, Bortoleto era o nono e tentava se aproximar de Lawson.

Ele seguiu nessa posição até o final da prova.

Estratégias diferentes para os líderes

Na disputa pela vitória, a dúvida era se Piastri teria que parar novamente, porque Norris tinha apostado no composto duro para ir até o final da prova sem ter de voltar aos boxes. Para vencer, Piastri tinha que ou aguentar até o final com os médios, ou teria que passar Norris de novo se parasse pela segunda vez.

Piastri seguiu na pista e foi vendo sua vantagem cair pouco a pouco quando os pneus médios começaram a se degradar, mas não o suficiente para ele ser realmente ver sua vitória ser ameaçada.

Lando Norris chegou em segundo, depois de ter vencido as duas últimas corridas, e Charles Leclerc segurou Max Verstappen por toda a prova para chegar em terceiro.