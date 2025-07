Gabi lamenta derrota do Brasil para Itália, mas destaca: "Lição para o Mundial"

A Seleção Brasileira feminina de vôlei terminou com o vice-campeonato da Liga das Nações após ser superada pela Itália por 3 sets a 1 na grande final. Após o confronto, a ponteira Gabriela Guimarães reconheceu a força das adversárias.

"A gente sabia que não seria um jogo fácil e que elas não cederiam nenhum ponto de graça. Elas mostraram essa força hoje. Quando tivemos nossas oportunidades, faltou um pouco de lucidez para definir os contra-ataques. Sabíamos que elas sacariam muito bem, justamente para tirar nossas centrais do jogo e diminuir a velocidade do nosso sistema. Sofremos em alguns momentos com o passe", avaliou.

Apesar do revés, Gabi apontou os principais aprendizados da partida e o que precisa ser ajustado para os próximos desafios.

"A grande lição é essa: vimos que é possível vencer esse time, mas precisamos jogar com mais consistência e inteligência. Especialmente no contra-ataque, precisamos ter mais velocidade e eficiência. Erramos bastante nesse fundamento, e com isso começamos a nos perder no jogo. No primeiro set conseguimos nos recuperar, mas no segundo nosso sistema não funcionou em nenhum momento", explicou.

Por fim, a capitã destacou que a derrota serve como preparação para o Campeonato Mundial, reforçando o valor do desempenho da equipe ao longo da campanha.

"Fica uma lição muito grande para o Mundial. Não podemos desmerecer o que esse time fez até aqui. Algumas jogadoras, como a Marcelle, assumiram papéis importantes. É uma geração bastante renovada. Somos um time que quer evoluir e buscar esse título", finalizou.

A estreia da Seleção Brasileira no Campeonato Mundial será no próximo dia 22 de agosto, contra a Grécia, na cidade de Chiang Mai, no norte da Tailândia.