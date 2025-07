Flamengo fica na bronca com arbitragem, mas vence Atlético-MG e vira líder

O Flamengo venceu o Atlético-MG na noite deste domingo, por 1 a 0, no Estádio do Maracanã, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória foi marcado por Léo Ortiz que, de cabeça, superou o goleiro Everson.

Com o resultado, o Flamengo foi aos 36 pontos, assumindo a liderança do Brasileirão após a derrota do Cruzeiro, que parou nos 34. Já o Galo ficou com 20 pontos, em 13º lugar.

Flamengo e Atlético se enfrentam novamente em seus próximos compromissos, dessa vez pela Copa do Brasil. Pelo duelo de ida das oitavas de final, as equipes têm confronto marcado para a próxima quinta-feira.

Reclamações do Flamengo

Embora tenha saído com a vitória, o Rubro-Negro terminou o primeiro tempo reclamando de pênaltis não marcados por Ramon Abatti Abel.

Além de uma penalidade anulada pelo VAR, em lance que Plata sofreu falta fora da área, os donos da casa pediram pênalti em um carrinho de Alan Franco e em uma chegada por trás em Arrascaeta.

O técnico Filipe Luís foi para o vestiário incomodado e falando "parabéns" ao quarto árbitro.

Gols e destaques

Defesa de Everson. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, Léo Pereira achou lançamento para Pedro, que dominou e bateu forte para defesa do goleiro do Galo.

Em cima da linha. Na sequência, Viña recuou fraco para Rossi, Rony se chocou com o goleiro do Fla e chutou para o gol, mas Varela salvou em cima da linha.

Buscou o ângulo. Aos 20, Bruno Henrique limpou Saravia e bateu para fora, assustando Everson.

Pênalti anulado. Após lançamento de Jorginho, Plata dominou e foi atropelado por Fausto Vera. O árbitro chegou dar penalidade mas, após revisão no VAR, a falta foi marcada fora da área.

1x0. O placar só foi inaugurado no segundo tempo. Aos 29 minutos, Luiz Araújo cobrou falta na área e Léo Ortiz subiu mais que a zaga do Galo para marcar o primeiro.

Rossi defende. Na reta final, Biel chutou forte, em cima do goleiro Rossi, que mandou para escanteio.

Ficha técnica

Flamengo 1 x 0 Atlético-MG

Campeonato Brasileiro - 17ª rodada

Data: 27/07/2025

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assitentes: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Gol: Léo Ortiz (FLA), aos 29' do 1º tempo (1-0)

Amarelos: Allan, Viña, Wallace Yan e Pedro (FLA); Everson, Fausto Vera, Saravia e Hulk (CAM)

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña (Cleiton); Allan (Evertton Araújo), Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata (Wallace Yan), Bruno Henrique e Pedro (Juninho). Técnico: Filipe Luís.

Atlético-MG: Everson; Saravia (Igor Gomes), Igor Rabello e Júnior Alonso; Alan Franco, Gabriel Menino (Júnior Santos), Fausto Vera (Natanael) e Gustavo Scarpa; Cuello (Bernard), Rony (Biel) e Hulk. Técnico: Cuca.