Bruno Henrique é titular do Fla no 1° jogo após virar réu; Viña também joga

Do UOL, em São Paulo

Flamengo e Atlético-MG estão escalados para o jogo de hoje, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O Flamengo vai a campo com: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Viña; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Bruno Henrique e Pedro.

O Atlético-MG tem como titulares: Everson; Saravia, Igor Rabello e Junior Alonso; Alan Franco, Gabriel Menino, Fausto Vera e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.

Viña é a principal novidade no Flamengo. O lateral se destacou após entrar no segundo tempo durante o jogo contra o Bragantino e assumiu a titularidade hoje. Recuperados de lesão, Allan e Plata voltam aos 11 iniciais.

Titular contra o Bragantino, Bruno Henrique foi mantido no time. O jogo será o primeiro após ele virar réu por manipulação de resultado. O caso remete a um cartão amarelo tomado pelo jogador no duelo entre o rubro-negro e o Santos, ainda em 2023.

O Flamengo pode assumir a liderança do Brasileirão. Um empate já basta para que a equipe iguale o Cruzeiro em pontos. O Fla tem o mesmo número de vitórias do rival, mas leva a melhor no saldo de gols e, por isso, tomaria a ponta.