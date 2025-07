Flamengo vence Atlético-MG e assume liderança do Brasileirão

O Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro neste domingo. Em confronto válido pela 17ª rodada da competição, o Rubro-Negro recebeu o Atlético-MG e venceu por 1 a 0. Léo Ortiz marcou o único gol da partida, disputada no Maracanã.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 36 pontos, dois a mais que o vice-líder Cruzeiro, que tropeçou contra o Ceará nessa rodada. Por sua vez, o Atlético-MG caiu para a 13ª posição, com 20.

As duas equipes voltam a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Pelo Campeonato Brasileiro, ambos os clubes jogam neste domingo, às 18h30: o Flamengo visita o Ceará, na Arena Castelão, enquanto o Atlético-MG recebe o Red Bull Bragantino, na Arena MRV.

VENCE O LÍDER DO BRASILEIRÃO! ??? COM GOL DE LÉO ORTIZ, FLAMENGO DERROTA ATLÉTICO-MG NO MARACANÃ E REASSUME A PONTA DO CAMPEONATO BRASILEIRO! #FIMDEJOGO pic.twitter.com/DetpJl3YmG ? Flamengo (@Flamengo) July 28, 2025

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. O Flamengo iniciou com mais posse de bola e criou a primeira chance aos 4 minutos, em finalização de Pedro defendida por Everson. No minuto seguinte, o Atlético-MG respondeu: após erro da defesa rubro-negra, Rony roubou a bola de Rossi e finalizou com o gol aberto, mas Varela afastou em cima da linha.

Pouco depois, em nova jogada na área, Gustavo Scarpa acertou o travessão. O Flamengo ainda reclamou de um pênalti sobre Plata, mas o VAR corrigiu para falta fora da área, sem expulsão de Fausto, que era o último defensor.

Na segunda etapa, o Flamengo manteve a posse, enquanto o Atlético se defendeu. As equipes criaram poucas oportunidades até os 30 minutos, quando Luiz Araújo cobrou uma falta lateral para a pequena área, e Léo Ortiz marcou de cabeça, colocando o Flamengo em vantagem.

Nos acréscimos, Léo Pereira quase ampliou em cobrança de falta que passou próxima à trave.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 1 x 0 ATLÉTICO MINEIRO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 27 de julho de 2025



Horário: 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)



VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)



Cartões amarelos: Allan, Pedro, Viña e Wallace Yan (Flamengo) / Everson, Saraiva e Fausto Vera e Hulk (Atlético-MG)



GOLS: Léo Ortiz, aos 35? do 2ºT (Flamengo)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña (Cleiton); Allan (Everton Araújo), Jorginho e Arrascaeta (Wallace Yan); Bruno Henrique, Plata (Luiz Araújo) e Pedro (Juninho)



Técnico: Filipe Luís

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia (Biel), Igor Rabello, Junior Alonso e Alan Franco; Fausto Vera (Natanael), Gabriel Menino (Júnior Santos) e Gustavo Scarpa; Hulk, Rony (Igor Gomes) e Cuello



Técnico: Cuca