Flamengo tomou liderança do Brasileiro para não largar? Colunistas debatem

A vitória sobre o Atlético-MG, hoje, no Brasileirão, valeu a liderança para o Flamengo. No Fim de Papo, Alicia Klein e José Trajano debateram se o time carioca chega na ponta para ficar.

Para assumir o primeiro lugar, o time rubro-negro contou com o tropeço em casa do Cruzeiro, derrotado por 2 a 1 pelo Ceará.

Agora, o Flamengo soma 36 pontos em 16 partidas, enquanto o time celeste mantém os 34, com um jogo a mais. O Palmeiras também segue na briga pela ponta, já que tem 32 pontos, com 15 jogos.

Alicia: Flamengo não está 'voando'

É difícil tirar o Flamengo da liderança, mas é cedo para prever que seguirá líder até o final e que será campeão. Especialmente porque o Flamengo, à exceção do jogo contra o São Paulo, o Flamengo não está sobrando. [...] Está ganhando - menos contra o Santos - mas não está voando, massacrando todo mundo pelo caminho.

Alicia Klein

Trajano: Ninguém está sobrando

Tudo pode acontecer. Se você olhar a tabela, a situação do Palmeiras é boa. Ninguém está sobrando, jogando para contagiar o torcedor. Estão ganhando. O Flamengo ganhando, o Palmeiras, que é até um time diferente. Mas o Palmeiras tem 15 jogos, dois a menos que o Cruzeiro e um a menos que o Flamengo. [...] Então, o Palmeiras também está bem.

José Trajano

