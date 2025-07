Flamengo mira liderança do Brasileirão e faz o primeiro de três jogos contra o Atlético-MG

Depois de conquistar três vitórias consecutivas desde a retomada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo quer manter a boa fase no confronto com o Atlético-MG, neste domingo, para retomar a liderança. O duelo, válido pela 17ª rodada, vai acontecer no Maracanã a partir das 20h30.

No momento, os cariocas estão em segundo lugar na tabela de classificação, com 33 pontos, um atrás do Cruzeiro, que tem um jogo a mais - 16 a 15. O Atlético-MG ocupa o nono lugar com 20 pontos.

Este jogo é uma prévia das oitavas de final da Copa do Brasil. Os rivais vão se enfrentar novamente na quinta-feira (dia 31), pelo jogo de ida, também no Maracanã, às 21h30. A volta vai acontecer no dia 6 de agosto, em Belo Horizonte (MG).

A semana dos dois clubes foi marcada por turbulências fora das quatro linhas. Embora esteja chamando a atenção no mercado por encaminhar as contratações do lateral-direito Emerson Royal, do Milan, e do atacante Samuel Lino, do Atlético de Madrid, o time da Gávea demitiu o chefe do departamento médico José Luiz Runco.

Ele teve uma mensagem de WhatsApp vazada em que revelava uma lesão crônica e irreparável no joelho direito do meia De la Cruz. O atleta, inclusive, foi liberado para viajar ao Uruguai e passar o fim de semana com seus familiares.

Apesar dos problemas extracampo, a equipe segue 'blindada' pelo técnico Filipe Luís e conseguiu uma importante vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino na última rodada. O resultado foi fundamental, porque o time paulista é um concorrente direto na luta pelas primeiras posições.

O Flamengo deve contar com o retorno do volante Allan, desfalque em Bragança Paulista por conta de uma fascite plantar no pé direito, e do atacante Gonzalo Plata, que não encarou o clube paulista em decorrência de dores no adutor da coxa direita. A dupla até tem chance de aparecer durante o jogo, mas Evertton Araújo e Pedro estão escalados.

O lateral-direito Wesley, que marcou o gol da vitória na última rodada, foi negociado com a Roma-ITA e já deixou o clube. Varela, que vinha sendo improvisado na esquerda, assume a titularidade e Matías Viña deve ganhar vaga na sua posição de origem.

O zagueiro Danilo, com lesão no músculo posterior da coxa direita, e os laterais-esquerdo Alex Sandro e Ayrton Lucas, que se recuperam de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e um trauma na perna esquerda sofrido depois de um corte profundo na canela, respectivamente, são desfalques confirmados.

O técnico Filipe Luís exaltou a união do elenco diante dos problemas que ganharam destaque nos jornais ao longo da semana. O comandante também exaltou a ambição dos jogadores visando a sequência da temporada.

"É um grupo muito bom, que gosta de trabalhar, que quer vencer sempre. Eu lembro que quando eu era jogador e vinha um treinador, a gente sempre queria treinos chatos que nos ajudassem a vencer. Esse grupo não era o que gostava de rachão ou de treino divertido, mas caminho para vitória. Eu sei da força que eles têm quando se unem", explicou o comandante.

O clima andou bem tenso no Atlético-MG nesta semana. Alguns jogadores reclamaram, extra ou oficialmente, de atrasos de salários e isso deixou o clima pesado. O atacante Rony chegou a pedir rescisão de contrato, mas depois voltou atrás. Os meias Gustavo Scarpa, Gabriel Menino e Igor Gomes notificaram o clube.

Todos foram muito vaiados no jogo de volta dos playoffs da copa Sul-Americana, quando o time mineiro perdeu por 1 a 0 para o Bucaramanga, e só definiu sua vaga nos pênaltis por 3 a 1, com duas defesas de Everson, que ainda acertou a quinta cobrança.

"Foi um fato inusitado para mim, porque não sabia quem iria escalar. Então conversei com um a um e sabíamos que seria um jogo nervoso, tenso. Ainda bem que superamos tudo e agora temos que pensar no Flamengo", disse o técnico Cuca.

Uma baixa é o zagueiro Lyanco que estará cumprindo suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. Vitor Hugo, Rômulo e Ivan Roman disputam a vaga. O escolhido deve formar dupla com Júnior Alonso.

O atacante Dudu, que cumpre suspensão imposta pelo STJD em razão de ofensas a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ainda entregues ao departamento estão o lateral Guilherme Arana, o volante Patrick, e os atacantes Cadu e Caio Maia.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO-MG

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Matías Viña; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Rômulo (Victor Hugo), Júnior Alonso e Caio Paulista; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Rony e Hulk. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).