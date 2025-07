Fernando Diniz critica árbitro por expulsão de Léo Jardim: 'Não é médico'

Fernando Diniz, técnico do Vasco, falou sobre a polêmica expulsão do goleiro Léo Jardim no empate do time carioca por 1 a 1 contra o Inter neste domingo.

O técnico vascaíno classificou a postura do árbitro Flávio Rodrigues de Souza como "inadmissível", disse que Flávio "não é médico" e ainda afirmou que a arbitragem fo determinante para o resultado.

O que ele disse

É inadmissível o Flávio fazer o que fez hoje aqui. Não lembro de expulsão desse tipo da minha carreira como jogador ou técnico. Ele não é médico. O Léo Jardim estava falando que estava com dor. Hoje a arbritagem foi determinante pra gente não sair com a vitória Fernando Diniz, técnico do Vasco

O Vasco vencia o duelo por 1 a 0, até Flávio expulsar o goleiro Léo, que estava caído no gramado pedindo atendimento, pelo segundo cartão amarelo por retardar a partida. Após o lance, o Vasco levou o gol de empate.

Eu fiquei sabendo que ele [o árbitro] disse para o Léo que ele iria expulsar se o Léo não levantasse. Aí o Léo falou 'Tô com dor na perna', e ele expulsou. Eu espero que isso não aconteça mais, ou se for pra acontecer que aconteça sempre. Porque o que mais chateia é a falta de critério Fernando Diniz

Indagado se Léo Jardim não se arriscou demais após ficar no chão já tendo recebido um cartão amarelo, Diniz voltou a falar sobre critérios de arbitragem.

Quantas vezes você viu o juíz fazer esse tipo de coisa aí? Se fosse uma coisa recorrente, o Léo teria que levantar, com dor ou sem dor. Mas nunca aconteceu. Agora, se for começar a dar cartão, aí os goleiros vão levantar se forem ameaçados

Na saída do gramado após a partida, Vegetti, capitão do Vasco, já havia falado sobre a expulsão do goleiro da equipe. O atacante não poupou críticas e afirmou que o Vasco foi "roubado".