Família tenista e sonho em ser medalhista olímpico: conheça o grego Pavlos Tsitsipas

O tenista grego Pavlos Tsitsipas, de 20 anos, irmão mais novo de Stefanos, ex-número 3 do mundo, é uma grande promessa para o futuro do esporte. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o jogador revelou suas ambições na carreira e falou um pouco sobre as influências do ambiente familiar, cercado de profissionais do tênis.

Além dos irmãos Stefanos e Petros, que também são jogadores, o pai da família Tsitsipas, Apostolos, é treinador profissional de tênis. Ele é o grande responsável por introduzir o esporte na vida dos filhos.

"O Stefanos definitivamente influenciou meu estilo de jogo. Quando eu tinha 12 ou 13 anos, lembro de assistir a ele quando começou a se destacar no circuito da ATP. Em jogos na TV ou ao vivo, eu adorava o jeito como ele jogava. O forehand... A forma agressiva de ir à rede é algo que também gosto de fazer", disse.

Ainda sobre influências em sua carreira, Pavlos destacou o suíço Roger Federer, campeão de 20 Grand Slams. O grego apontou semelhanças entre o estilo de jogo de seu irmão Stefanos e o do maior vencedor da história de

"Quando era mais novo, meu ídolo era o Roger (Federer). O Stefanos, de certa forma, tem um estilo de jogo parecido com o Roger. Um pouco mais autêntico, mais único, na minha opinião. Isso reflete em mim também, por conta da preferência por quadras mais rápidas, sejam elas duras ou de saibro. Isso me permite usar mais o saque, e não gosto de trocas longas. E quem sabe, um dia, dispute um torneio na grama, porque acho que combinaria bastante com o meu estilo de jogo", apontou.

Vivendo o início de sua carreira profissional, Pavlos também falou sobre suas metas. Apesar de ocupar apenas a 1069ª posição no ranking da ATP, Tsitsipas espera conseguir dar o melhor de si ao longo de sua trajetória.

"Quero fazer o melhor que eu puder, o que a vida me permitir fazer. Meu objetivo é sentir que dei o meu melhor no fim da carreira... Uma medalha olímpica seria incrível, pois amo meu país. Isso me faria feliz pelo resto da vida e seria algo que eu poderia contar para os meus netos", refletiu.

Tsitsipas no Brasil

Além de falar sobre sua carreira, o grego também relatou suas experiências pessoais. Há dez dias na América do Sul para a disputa de campeonatos no Brasil e na Colômbia, Pavlos rasgou elogios a São Paulo e à cultura nacional.

"Todo mundo tem sido muito gentil e legal. Todos sorriem quando você conversa com eles. Eles te tratam com respeito. Eu só estive em São Paulo, mas a maior surpresa que tive com o Brasil, além das pessoas, foi a arquitetura, que gostei muito. E açaí. Açaí é incrivelmente bom", concluiu.