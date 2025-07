Estrangeiros vencem a 3ª Meia Maratona Internacional de Guarulhos

Neste domingo, o queniano Nicolas Kosgei e a ugandense Emily Chebet confirmaram o favoritismo e venceram a disputa após 21,097 km por ruas e avenidas da cidade, uma das maiores do estado, com largada e chegada na Avenida Paulo Faccini, em frente ao Bosque Maia.

Nicolas completou a prova com o tempo de 1h04min44s, estabelecendo o novo recorde, seguido pelos brasileiros Edson Tibúrcio, com 1h06min43s, e Victor de Oliveira Andrade, com 1h07min27s.

Emily, por sua vez, repetiu a vitória de 2023 e garantiu o bicampeonato em Guarulhos com o tempo de 1h18min58s. O segundo lugar foi da queniana Viola Kosgei, com a marca de 1h20min18s, e o terceiro da brasileira Sidalia Nobre, em sua estreia na Elite, com o tempo de 1h22min43s.

A manhã de temperatura baixa e com muitas nuvens deste domingo foi o cenário perfeito para a terceira edição da Meia Maratona Internacional de Guarulhos. As condições foram ideais para os milhares de atletas, divididos entre as provas de 21 km, 10 km e 5 km, enfrentarem um percurso bastante técnico que desafiou os competidores.

Em sua estreia na disputa, Nicolas Kosgei, que coleciona inúmeros títulos no Brasil, aumentou sua lista de conquistas. Com um ritmo forte, ele teve pouco trabalho para vencer os adversários, garantindo o topo do pódio e o novo recorde no masculino, 1h04min44s, superando o ugandense Moses Kibet, que venceu em 2023 com 1h06min14s.

"Estou muito feliz com meu desempenho hoje. O percurso é ótimo, mas desafiador, e estava um pouco frio no começo. Quero agradecer aos organizadores por terem me convidado para estar aqui e quis retribuir fazendo o meu melhor", destacou o campeão, que no ano passado venceu a Maratona Internacional de São Paulo e a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro.

O vice-campeão, Edson Tibúrcio, destacou o treinamento. "Graças a Deus, venho treinando bem e correndo bem. Sou um atleta de elite, porém trabalho como pedreiro em serviço pesado. Mas venho treinando e obtendo ótimos resultados. Hoje fui o melhor brasileiro novamente em uma prova tão grandiosa, que ficará na minha memória. A Yescom está de parabéns mais uma vez por um evento grandioso e sem falhas", afirmou o vice-campeão, de 45 anos, natural de Morungaba (SP).

Feminino

A disputa no feminino consagrou a ugandense Emily Chebet. A corredora mostrou que domina o percurso em Guarulhos e se destacou em relação às demais. No duelo entre estrangeiras, ela superou Viola Kosgei, que no fim sentiu o ritmo forte. "Primeiro de tudo, gostaria de agradecer ao meu treinador, Eduardo Nascimento, e aos organizadores. Estou muito feliz e empolgada por vencer hoje. O fato de eu conhecer o percurso, que acho muito legal, fez a diferença", destacou a bicampeã.

Melhor brasileira na prova, Sidalia Nobre só tinha motivos para comemorar. Afinal, completou 36 anos na sexta-feira e pôde festejar com um excelente resultado em sua estreia na Elite. A corredora de Jundiaí (SP) se emocionou após cruzar a linha de chegada. "Não estou acreditando. Pela primeira vez na Elite, ficar em terceiro e ser a melhor brasileira é muito desafiador. Estou muito feliz com o resultado. Agora é festejar o feito e o aniversário", destacou a corredora.

Resultados da 3ª Meia Maratona Internacional de Guarulhos

Elite Masculino

Nicolas Kiptoo Kosgei (Quênia), 01:04:44



Edson Tiburcio Alves (Brasil), 01:06:43



Victor de Oliveira Andrade (Brasil), 01:07:27



Melquisedeque Messias Ribeiro (Brasil), 01:07:47



Raphael Magalhaes Moura (Brasil), 01:08:12

Elite Feminino

Emily Chebet (Uganda), 01:18:58



Viola Jelagat Kosgei (Quênia), 01:20:18



Sidalia Nobre (Brasil), 01:22:43



Nilva Pereira da Silva Nunes (Brasil), 01:22:44



Raquel Aparecida Pereira (Brasil), 01:22:56

10 km



Masculino

Deodato Plácido de Sousa, 00:34:36



Guilherme Gonçalves de Souza, 00:36:19



Washington Luiz da Silva, 00:36:47

Feminino

Pamela Jaqueline Zermiani, 00:45:52



Tamiris de Oliveira Freitas da Silva, 00:46:32



Rosineide Fernandes Cavalcante, 00:47:28

5 km



Masculino

Marcos Pires de Sousa, 00:18:35



Ronnie Von Miranda Lopes, 00:19:08



Delber Denis Tibúrcio, 00:19:24

Feminino

Emille Laize Pereira Santos, 00:20:13



Noemia de Souza Sales, 00:21:09



Aline Inácia Fernandes de Oliveira Silva, 00:21:29