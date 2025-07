Entenda por que Sosa não foi titular do Palmeiras contra o Grêmio

O jovem Luighi ganhou uma chance entre os titulares do Palmeiras na vitória de 1 a 0 sobre o Grêmio, neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Havia a expectativa de que Ramón Sosa começasse jogando no Allianz Parque, mas Abel Ferreira não optou pelo paraguaio.

O técnico entendeu que seria arriscado escalar Sosa entre os titulares, já que o atacante ainda não está 100% fisicamente. O jogador de 25 anos foi contratado recentemente e estava de férias.

"Não há como, com a quantidade de jogos que temos, as lesões aparecem. Jogar de dois em dois dias, às 21 horas...É difícil dar respostas. Queremos qualidade no que fizemos e jogadores muito bem disponíveis. O treinador tem que tomar decisões. Não só pensar no presente. Não temos um elenco tão grande, tão extenso", disse o português.

"O Sosa veio para substituir o Estêvão e estava de férias, acabou de chegar. Temos que ter muito cuidado, se não pode se lesionar. É arriscado. Vamos ter que esperar um pouco para ele carregar as baterias dele. Não posso dizer que estamos mais forte após as saídas, mas arranjamos soluções dentro para continuar competindo", completou.

Sosa ainda não foi titular pelo Palmeiras. Ele soma quatro partidas, todas saindo do banco de reservas, e uma assistência.

Luighi, por sua vez, estreou no profissional ano passado e já entrou em campo 19 vezes. O garoto coleciona duas bolas na rede e um passe para tento.

Com a briga pela ponta esquerda aberta, o Palmeiras volta as suas atenções agora para a Copa do Brasil. O clube encara o Corinthians na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela ida das oitavas de final.

O próximo desafio pela Série A será no domingo, contra o Vitória, fora de casa, pela 18ª rodada. A bola rola no Barradão, em Salvador, a partir das 20h30.