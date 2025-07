Elenco do Santos ganha folga dupla e se reapresenta na terça-feira

O elenco do Santos ganhou dois dias de folga após o empate de 2 a 2 com o Sport, no último sábado, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores se reapresentam no CT Rei Pelé apenas na tarde de terça-feira. O próximo compromisso do clube será na segunda-feira, dia 4 de agosto, contra o Juventude, no Morumbis, pela 18ª rodada da Série A.

O técnico Cleber Xavier, que se vê pressionado após o empate com o lanterna do torneio, não poderá contar com Tomás Rincón. O venezuelano terá que cumprir suspensão após ser expulso contra o Sport.

O atacante Guilherme, com uma lesão corto-contusa no tornozelo direito, e o volante Willian Arão, com um edema muscular na região da panturrilha direita, também devem ficar de fora.

O duelo com o Juventude, portanto, está marcado para segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Morumbis, na capital paulista.

No momento, o Santos está na 16ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos, um a mais que o Vasco, que abre a zona do rebaixamento.