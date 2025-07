Dupla leva terceiro amarelo e vira desfalque para o São Paulo no Brasileiro

O São Paulo ganhou dois desfalques para o jogo contra o Internacional, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Ferreirinha e o zagueiro Alan Franco levaram o terceiro cartão amarelo diante do Fluminense, neste domingo, no Morumbis, e terão que cumprir suspensão.

A dupla se junta a tantas outras baixas da equipe. Luiz Gustavo, Calleri, Lucas, Ryan Francisco, Oscar e Lucca, entregues ao departamento médico, não estão à disposição do técnico Hernán Crespo.

O duelo com o Inter está agendado para o próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

Com a vitória de 3 a 1 em cima do Fluminense, o Tricolor Paulista subiu para a primeira parte da tabela de classificação. A equipe comandada por Crespo agora ocupa o oitavo lugar, com 22 pontos, e vê o G6, antes distante, mais de perto.

Antes de pensar no Brasileirão, porém, o São Paulo vira a chave para a Copa do Brasil. O time enfrenta o Athletico-PR nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília) no Morumbis.